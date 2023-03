LECCE – Tanto giallorosso sugli spalti di San Siro, pochissimo in campo: la photogallery di Max Coribello

I quasi settemila tifosi giallorossi, presenti ieri sera al “Meazza” di Milano, sono tornati a casa delusi dalla prestazione – decisamente dimessa – del loro Lecce al cospetto dell’Inter di Simone Inzaghi. Tanto colore sugli spalti, quindi, ma ben poco Lecce in campo. La squadra di Marco Baroni ha tenuto testa, per come ha potuto, a campioni del calibro di Lautaro e soci, ma si è sciolta ben prima del triplice fischio. A preoccupare è l’assoluta carenza di tiri verso lo specchio della porta avversaria (ieri solo uno, quello di Ceesay da media distanza, ben parato da Onana).

Le immagini salienti scattate dal nostro inviato a San Siro, Max Coribello.