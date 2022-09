LECCE – Sticchi Damiani non ci sta: “Ci mancano due rigori, come spiegarlo ai nostri tifosi? Pretendiamo rispetto”

Parla solo il presidente Saverio Sticchi Damiani dopo Lecce-Monza. Ai microfoni Dazn, il numero uno del Lecce punta, con garbo ma con fermezza, il dito sulle errate decisioni del signor Pairetto che ha negato due rigori alla sua squadra.

“Oggi parlo io perché il tema centrale di questa partita sono due lampanti falli di mano in area. Al tempo del Var, laddove l’arbitro dovesse averne bisogno, il Var non può sbagliare. Veniamo da una retrocessione decretata due anni fa per errori del Var ma quest’anno siamo chiari: imponiamo ai nostri tesserati la massima educazione e il rispetto delle regole, sanzioniamo chi non si comporta in maniera educata ma pretendiamo rispetto. Non ne esce bene lo spettacolo, ai tifosi non sappiamo che spiegazione dare. Ci fanno partecipare ai corsi con gli arbitri ma poi oggi al tifoso cosa dico? Nell’episodio di Molina, il calciatore cerca il pallone col braccio, è chiarissimo. Chi sta al Var non può non accorgersi di questo. Per noi è un danno grave, abbiamo stradominato la partita e avremmo meritato di vincere. Non vincerla per questi due episodi, questo è ancora più inspiegabile. Mi crea imbarazzo coi miei tifosi, siamo i sesti o settimi per numeri di abbonati. In ogni partita, ad ogni decisione ambigua cerco sempre di giustificare l’arbitro ma oggi ho grande imbarazzo e non lo posso fare, prenderei in giro i miei tifosi. Sono comunque molto contento della prestazione, ho avuto la sensazione di aver intrapreso un percorso in cui potremo dire la nostra per la salvezza. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti e l’ambiente non ci fa mai mancare l’appoggio. Dovremo fare un piccolo grande capolavoro ma mai come oggi mi sono reso conto che possiamo dire la nostra sulla salvezza. Se avessimo vinto largamente, nessuno avrebbe potuto dire nulla”.

Grandi sorrisi per Joan Gonzalez, al primo gol in A: “Un’emozione incredibile! Poteva essere una doppietta? È arrivato un solo punto, meritavamo di vincere, siamo sempre stati nella loro area nel secondo tempo, peccato che la palla non sia entrata. Il Lecce sta crescendo, dobbiamo continuare a lottare in tutte le partite”.