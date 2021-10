LECCE – Sticchi Damiani: “La squadra è più libera mentalmente. Bellissimo vincere davanti al nostro pubblico ritrovato”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parole d’elogio per la sua squadra e, in particolare, per capitan Lucioni. Le dichiarazioni del numero uno del Lecce nel post-Monza, raccolte dal Nuovo Quotidiano di Puglia.

“La squadra ha voltato pagina perché è più libera mentalmente, ha ritrovato un grande equilibrio sul piano tattico e su quello psicologico. Si è liberata delle scorie del finale della scorsa stagione. Lucioni? Ha portato sulle spalle tante cose che ha dovuto patire, sì, quella corsa è stata la liberazione di quella pesantezza. Ha respinto la possibilità di andare al Sassuolo pur di restare a Lecce, semplicemente straordinario, come calciatore ma, prima ancora, come uomo. A volte un po’ tutti abbiamo la memoria corta e spero che si sia liberato da ogni cruccio. La prestazione? A inizio stagione si è parlato un po’ di un modello tattico che si temeva potesse farci deragliare. Ci può ancora essere qualche difficoltà, ma la squadra sta percorrendo in modo positivo il percorso programmato. La partita è stata davvero esaltante, ma adesso restiamo coi piedi per terra. Viviamo la sosta con consapevolezza di quello che stiamo diventando, ma con assoluta serenità. È stato bellissimo vincere con una partita spettacolare al nostro Via del Mare, davanti al pubblico ritrovato con diecimila spettatori”.

(foto: S. Sticchi Damiani, ph. Coribello-SalentoSport)