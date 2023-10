LECCE – Sticchi Damiani, elogi per tutti: “Guardo la mentalità, non la classifica. Inesauribili i nostri tifosi”

Dalle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia arriva l’immancabile commento del numero uno del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dopo l’1-1 contro l’Udinese.

“Bella partita tra due squadre che volevano vincere. Mi ha colpito il fatto che, dopo il gol, i ragazzi correvano verso il centrocampo per ricominciare, trascinati dai mille inesauribili tifosi presenti qui in un lunedì feriale per sostenerci. È un bellissimo segnale dal punto di vista della mentalità. Non guardo la classifica, ma la prestazione e la mentalità. La rosa? Dissi subito che il gruppo è cresciuto molto, con una rosa davvero qualitativa nei giocatori, ora viviamo un processo di crescita che può ancora portare dei miglioramenti, anche di chi è in panchina, come visto nell’azione del gol, con l’assist di Sansone e il gol del giovane Piccoli. Ora il Torino, i giocatori non vedono l’ora di scendere in campo al Via del Mare con un tifo che li aiuta ad esaltarsi”.