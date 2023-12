LECCE – Sticchi Damiani: “Dopo il gol si poteva fare di più. Il Frosinone? Un’occasione per prenderci il titolo di rivelazione”

Saverio Sticchi Damiani prende atto del punto guadagnato a Empoli ma sottolinea come la sua squadra non abbia (ancora) il dna per vincere le cosiddette partite ‘sporche‘, ossia non meritando.

“Speravo che, una volta tanto, si potesse portare a casa una vittoria sporca, al di là dei nostri stessi meriti, al di là di quello che si era visto in campo, ma, evidentemente, non rientra nel dna del Lecce cogliere vittorie che non siano legittimate fino in fondo, dobbiamo vincere solamente con pieno merito. Tuttavia è positivo che in una serata con la squadra un po’ sottotono, si sia ottenuto comunque un risultato che fa classifica. Ho vissuto la partita con la consapevolezza che negli scontri diretti è importante soprattutto non perdere. Gli scontri diretti sino ad oggi li abbiamo vinti in casa e pareggiati fuori. Sarebbe già straordinario mantenere questo trend sino alla fine. Giocare a Empoli può essere pericoloso, noi non eravamo nella nostra migliore versione. la squadra non si è espressa sullo stesso livello della gara col Bologna. Dopo un primo tempo equilibrato, abbiamo trovato il vantaggio con un gol rocambolesco ed abbiamo subito il pareggio in maniera altrettanto rocambolesca. Una volta in vantaggio si poteva fare qualcosa in più ma questa sera non era facile. Falcone? È stato bravissimo con alcune parate davvero importanti, ci sta aiutando molto con la sua continuità. Piccoli ha fatto una buona prestazione. Krstovic? È bravo ma non sta vivendo magari il suo periodo migliore. Ha però sempre tirato tantissimo. Il Frosinone? Una provinciale che, come noi sta facendo un bel campionato, una sorpresa come il nostro Lecce. Per noi è l’occasione di affrontarlo al meglio, è una partita che dobbiamo giocare come serve per fare bottino pieno, è l’occasione per prenderci la scena di autentica rivelazione“.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)