LECCE – Sticchi Damiani blinda Gotti. I numeri: primi nella classifica dei tiri, quasi ultimi in quella dei gol

Alla “Gazzetta dello Sport”, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha precisato che la posizione di mister Luca Gotti è solida.

“Gotti non si tocca, è il nostro tecnico e lo sarà anche in futuro, abbiamo massima fiducia in lui. Alla fine ci mancano solo i due punti col Parma, avendo perso contro Milan e Inter a Milano e contro l’Atalanta, vincitrice dell’Europa League. Manteniamo i nervi saldi e andiamo avanti così. Non siamo una società che prende decisioni affrettate sull’emotività di una sconfitta, non è nel nostro stile e modo di pensare. Crediamo nei progetti di lungo periodo e questa squadra ha delle qualità che il tecnico ha già tirato fuori e tirerà fuori in futuro. I nuovi devono inserirsi e c’è bisogno di tempo. Certo, bisogna capire perché alla squadra, a un certo punto, si spegne la luce. Su questo dovremo riflettere tutti insieme”. Poi ritorna sui presunti errori arbitrali di Milano: “La partita è stata influenzata, secondo me, da decisioni arbitrali errate. Il primo gol nasce da un fallo inesistente fischiato a Dorgu che subisce fallo anche sul secondo gol, non fischiato, rimanendo a terra e non potendo poi rientrare. Il terzo è un brutto gol preso. Ma nei primi 38 minuti abbiamo giocato un grande calcio contro una big”.

Anche contro il Milan è stato Nikola Krstovic a tirare più volte verso la porta avversaria (5), delle quali sono una nello specchio. A seguire Dorgu (3, una nello specchio), schierato da terzino destro e impegnato nel doppio ruolo di arginare – pressoché da solo – Leao e Theo Hernandez sulla sua fascia e di sganciarsi e costruire azioni offensive. Il Lecce primeggia nella classifica dei tiri effettuati verso la porta avversaria in queste prime sei partite, 98; questi 98 tiri, però, hanno prodotto solamente tre gol, come il Venezia e due in più del Cagliari (entrambe giocheranno oggi la loro sesta partita). La miglior percentuale di “precisione al tiro”, attualmente, è del Verona col 19%; peggio del Lecce solo il Cagliari con l’1,17%.

I giallorossi, secondo i dati statistici raccolti dalla Lega di Serie A, sono nelle alte posizioni anche nelle classifica dei corner guadagnati (quarti con 34, prima la Lazio con 43) e nei fuorigioco sanzionati (terzi con 11, primo l’Inter con 22).