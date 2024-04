LECCE – Squalificato Almqvist e solita ammenda per petardi: il Giudice sportivo

in foto: Almqvist salterà il Sassuolocopyright: Coribello/SalentoSport

Aumenta la somma delle ammende per petardi e fumogeni in casa Lecce. Dopo le partite della 32esima giornata di Serie A, il club giallorosso dovrà sborsare altri cinquemila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sei petardi ed un fumogeno nel recinto di gioco”. Il totale delle multe ricevute per questi motivi sale a 113.500 euro.

Altra società multata è il Verona (1.500 euro).

Capitolo squalificati: Pontus Almqvist non sarà disponibile in Sassuolo-Lecce perchè dovrà star fermo un turno. Insieme allo svedese sono stati appiedati, tutti per una giornata: Mario Rui (Napoli), Jean Daniel Akpa Akpro (Monza), Lassana Coulibaly (Salernitana), Samuele Ricci (Torino), Amir Rrhamani (Napoli), Malick Thiaw (Milan).

I diffidati del Lecce restano Piccoli e Rafia.