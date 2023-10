LECCE – ‘Speedy’ Almqvist: “36 km/h? Posso fare di meglio. Qui mi trovo benissimo…”

Pontus Almqvist, nove presenze ufficiali e due gol sinora col Lecce, ha parlato oggi in sala stampa coi giornalisti.

“Qui mi sento molto bene, mi hanno trattato tutti benissimo e si stanno prendendo cura di me, il gruppo è fantastico, come la città e i tifosi. Il campionato italiano è molto difficile, più di altri, ho bisogno di tempo per abituarmi ma mi sento bene, ho avuto difficoltà all’inizio ma migliorerò, e sto facendo di tutto per migliorare, sia nel tiro, sia nei passaggi. L’allenatore è molto chiaro su ciò che vuole, vuole che tutti ci impegniamo al massimo. A me personalmente chiede di metterci del mio con la velocità. Sono soddisfatto di quest’inizio di campionato, per me è stato molto bello ma non bisogna fermarsi, dobbiamo tutti migliorare, partendo dai piccoli dettagli sui quali possiamo fare ancora meglio. I 36,3 km/h toccati col Sassuolo? Credo non sia il mio record personale, posso fare ancora meglio. Mi sento a mio agio in qualsiasi posizione, nella attuale sto esprimendo il mio meglio ma giocherà dove vorrà il mister. Con lui mi sento a mio agio, mi lascia libertà e seguo tutto ciò che dice, grazie anche a questo sto dando il meglio di me. Se farò bene qui a Lecce verrà la chiamata della nazionale, non mi sto stressando, penso solo a giocare bene qui e, attraverso questo, di raggiungere la chiamata. Il nostro obiettivo è la salvezza, dobbiamo fare bene in ogni partita e provare a vincere sempre. Il mio obiettivo personale è di fare più gol e più assist possibile. Udinese? Ogni gara è una battaglia, dobbiamo provare a vincere. Ci stiamo allenando molto duramente, soprattutto sulla tattica. Puntiamo alla vittoria, è l’obiettivo del mister e di tutti noi”.