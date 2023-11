LECCE – Sotto il diluvio risorge la Primavera: Bologna battuto e sorpassato

Dopo quasi sei mesi, il Lecce Primavera ritorna a vincere una partita, la prima della stagione sportiva 2023/24 giocata con lo Scudetto da campione d’Italia. Al Deghi Center, sotto il diluvio, i ragazzi di Federico Coppitelli battono il Bologna per 3-2 e portano a casa i primi tre punti in campionato.

Coppitelli ritrova diversi big che lo hanno portato alla gloria l’anno scorso, schierando Borbei, Samek, Corfitzen e Burnete dal primo minuto. La gara inizia nel migliore dei modi per il Lecce, in vantaggio dopo appena venti secondi. Minerva crossa dalla destra per Samek, stop di petto e tiro di pregevole fattura che buca Gasperini. Prima rete in assoluto per il ceco in maglia giallorossa. Il dominio salentino continua e dopo dieci minuti McJannet dal limite calcia di poco fuori. A certificare la superiorità giallorossa c’è il raddoppio del quarto d’ora: grande assist di Vulturar per Corfitzen, conclusione sul primo palo e 2-0 Lecce. L’undici di Coppitelli non si ferma ed al 23′ arriva anche il tris grazie a Burnete, lesto a piazzare il tap-in dopo la corta respinta dell’estremo felsineo. Nella fase seguente i giallorossi controllano e non corrono pericoli, almeno fino alla leggerezza di Kongslev che al minuto 35′ atterra in area Amey. E’ rigore e dal dischetto Ebone riapre il match. Il Lecce accusa il colpo ed è costretto ad incassare il secondo gol rossoblù nuovamente con Ebone, che in controtempo beffa Borbei da pochi passi.

Dopo i cinque gol del primo tempo la ripresa riprende a ritmi ben diversi, complice meteo e terreno appesantito. Il Bologna fa la partita ma non crea occasioni. Così al 66′ è Burnete, lanciato a rete, ad essere anticipato in extremis dall’uscita di Gasperini. Al 71′ si rivedono gli ospiti con Cesari, palla nettamente fuori misura. Passano cinque minuti ed Ebone sfiora la tripletta mancando di un soffio la sponda di Menegazzo. Sul ribaltamento di fronte prodezza ancora di Gasperini sul mancino di Corfitzen che era solo contro il portiere ospite. Nel finale Agrimi manca il gol per una questione di centimetri nell’ultima azione del match.

Vince il Lecce che sale a quota sette. Era dal 5 giugno scorso, semifinale playoff Scudetto, che il Lecce non vinceva una gara nei 90 minuti. Prossima partita in casa dell’Atalanta, sabato alle 14.30.

—

IL TABELLINO

San Pietro in Lama, “Deghi Center”

sabato 25.11.2023, ore 14.30

Primavera 1 2023/24, giornata 11

LECCE-BOLOGNA 3-2

RETI: 1′ Samek (L), 15′ Corfitzen (L), 23′ Burnete (L), 31′ rig. e 44′ Ebone (B)

LECCE (4-3-3): Borbei – Minerva, Pacia, Davis, Kongslev (46′ Addo) – Samek, Vulturar, McJannet – Corfitzen (88′ Helm), Burnete, Agrimi (80′ Sangiorgio). A disp. Leone, Lampinen-Skaug, Munoz, Zivanovic, Lukoki, Gromek, Jemo, V. Kodor. All. Coppitelli.

BOLOGNA (3-4-2-1): Gasperini – Amey, De Luca A., Diop – Mercier, Menegazzo, Hodzic, Cesari (81′ Lai) – Byar, Tonin (81′ Mukelenge) – Ebone (84′ Oliviero). A disp. Happonen, Gattor, Barbaro, Beruschi, De Stefano. All. Vigiani.

ARBITRO: Mastrodomenico sez. Matera.

NOTE: ammoniti Samek, Corfitzen, Sangiorgio (L), Ebone (B); espulso Lampinen-Skaug (L) per proteste dalla panchina al 90′. Rec. 4′ st.