LECCE – Si allunga la nota-spese delle ammende: il Giudice sportivo

Alta sanzione per petardi e fumogeni per il Lecce dal Giudice sportivo dopo le partite della nona di ritorno in Serie A.

Calciatori: una giornata a Nicolas Valentini (Verona), Hassane Kamara (Udinese), Simon Sohm (Parma), Alessandro Vogliacco (Parma), John Yeboah (Venezia).

Ammende: 15.000 euro al Parma; 6.000 euro al Lecce (lancio da parte di propri sostenitori, verso il settore occupato dai sostenitori avversari, di una bottiglietta d’acqua; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di gioco un petardo e un fumogeno).

Totale ammende 2024/25: 79.500 euro; totale dal 2022/23: 281.000 euro.