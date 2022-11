LECCE – Samuel Umtiti incontra i tifosi allo store di via Filzi

Appuntamento da non perdere quello previsto per venerdì prossimo, 2 dicembre, dedicato a tutti i tifosi giallorossi. In occasione del terzo compleanno del Lecce Store, sito in via Fabio Filzi, è attesa la visita del difensore giallorosso campione del mondo in carica, Samuel Umtiti.

L’evento è previsto a partire dalle ore 18. Ci sarà occasione, quindi, per vedere da vicino il calciatore e, magari, scattargli anche delle foto ricordo. Non è un caso se la maglia numero 93 indossata dal francese sia una delle più richieste e vendute, in assoluto, nel punto vendita ufficiale del merchandising giallorosso, a testimonianza del calore e dell’affetto che i sostenitori del Lecce, sin dal primo minuto del suo arrivo nel Salento, gli hanno riservato.