LECCE – Ripresa dei lavori senza i nazionali e Blin: il report dall’Acaya

Ripresa dei lavori in casa Lecce, dopo il giorno di riposo concesso da mister Marco Baroni, ai suoi uomini, nella giornata di ieri.

Il gruppo si è ritrovato nel pomeriggio all’Acaya in vista del prossimo impegno di campionato, ad Ascoli, sabato alle 14. Non c’erano i nazionali Bjarnason, Helgason (in campo stasera contro il Liechtenstein) e Dermaku (domani contro la Polonia, in tribuna contro l’Ungheria, sabato scorso). Assente anche Blin, in permesso. Sono ritornati ad allenarsi col resto del gruppo Gallo, Gendrey e Paganini.

A parte si è allenato Hjulmand, in palestra, a causa di una leggera sindrome influenzale.

Domani è previsto un altro allenamento pomeridiano, sempre sul campo dell’Acaya.