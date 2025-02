LECCE – Ripresa degli allenamenti coi nuovi arrivati e con tre ritorni in gruppo

Gruppo rinnovato e con dei graditi ritorni quello agli ordini di Marco Giampaolo nella ripresa degli allenamenti del Lecce in preparazione del match casalingo contro il Bologna, in programma domenica prossima alle ore 18.

Dopo settimane e mesi di assenza, oggi sono ritornati ad allenarsi regolarmente col resto dei compagni gli infortunati in via di guarigione Lameck Banda, Medon Berisha e Kialonda Gaspar. Primo allenamento ufficiale anche per gli ultimi arrivati Konan N’Dri, Marco Sala ed Elijah Scott. Anche Hamza Rafia ha svolto una parte del lavoro coi compagni e poi ha ultimato la seduta con lavoro personalizzato. Assente il solo Filip Marchwinski.

Piccole grandi buone notizie, dunque, per mister Giampaolo che, tra non molto tempo, potrà nuovamente contare su elementi sinora mai utilizzati (Banda) o utilizzato col contagocce (Berisha e Gaspar) dal suo arrivo a Lecce.

Per domani è prevista una doppia seduta all’Acaya. Sempre domani mattina, alle ore 11, il presidente Saverio Sticchi Damiani insieme al ds Stefano Trinchera e al dt Pantaleo Corvino tracceranno il bilancio del calciomercato invernale incontrando i giornalisti presso la sala stampa del Via del Mare.