LECCE – Rafia: “Sono pronto a migliorarmi”. Trinchera: “Diventerà un beniamino dei tifosi”

Ieri è stata la giornata di presentazione di Hamza Rafia, centrocampista classe 1999, tunisino con passaporto francese, proveniente dal Pescara.

Ad introdurlo, come sempre, ci ha pensato il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera: “Rafia è un nazionale tunisino con cittadinanza francese, reduce da un finale strepitoso col Pescara. Dagli addetti ai lavori è considerato un talento vero e proprio, è un centrocampista con grande qualità, forte fisicamente, capace di fornire assist ai compagni, dotato di tecnica sopraffina. Con Corvino lo abbiamo seguito più volte dal vivo e la sua scelta è stata anche condivisa dall’allenatore che è di Pescara e lo conosce bene. Abbiamo deciso di dargli un’opportunità, per noi ha tutte le qualità per emergere in un campionato difficile come la Serie A, si è calato con energia ed entusiasmo, è motivato e sa che ha una grande occasione. Speriamo ci possa dare mille soddisfazioni, siamo conviti che possa diventare un beniamino dei tifosi“.

Le parole del calciatore: “Grazie alla dirigenza e alla società per la fiducia che mi hanno dato, sono molto contento di essere qui. Ho tanta voglia di imparare e crescere. Il mio ruolo? Sono a disposizione di mister e squadra, anche se l’anno scorso mi sono trovato davvero bene giocando da mezzala destra. Mi piace giocare coi compagni, divertirmi, ma quest’anno sarà molto diverso perché lottiamo per la salvezza. Sono pronto ad adattarmi e a migliorarmi anche senza palla. La Juventus? Sarà bello affrontarla, ho vissuto dei bei momenti lì, mi hanno cercato quando ero al Lione, mi hanno accolto e aiutato a imparare la lingua, resterà sempre un bel ricordo. Qui ho visto tanta voglia di fare e di comunicare e lo staff aiuta tanto i nuovi arrivati come me che hanno bisogno di un po’ più di tempo”.

(foto: H. Rafia, ©Us Lecce)