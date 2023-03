LECCE – Qui Deghi Center: due assenti, due in differenziato. Il punto a tre giorni dalla sfida all’Inter

Procedono senza troppi intoppi gil allenamenti del Lecce in vista della sfida del tardo pomeriggio di domenica in casa Inter. Anche oggi la squadra si è allenata al Deghi Sport Center di San Pietro in Lama, senza gli assenti Pongracic (infortunato) e Banda (in permesso per un lutto familiare). Continua anche il lavoro in differenziato di Dermaku, reduce da un intervento per risolvere un problema di ernia.

Differenziato anche per Voelkerling Persson che accusa un affaticamento muscolare ed è in dubbio per la trasferta meneghina. In difesa, stante l’assenza di Baschirotto, squalificato, rientrerà Umtiti per far coppia, probabilmente, con Tuia. A centrocampo, per il ruolo di mezzala sinistra, in ballottaggio Maleh e Gonzalez. In avanti, probabile la riconferma di Ceesay dal primo minuto a meno che Baroni non voglia testare la “fame di derby” di Colombo, di proprietà Milan. Domani allenamento mattutino sempre a San Pietro in Lama.