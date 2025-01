LECCE – Primo allenamento per i neo arrivati Veiga e Tiago Gabriel, a Parma con tante assenze

foto: Berisha, out anche per Parma?ph: Coribello/SalentoSport

Primo allenamento oggi per i nuovi arrivati Tiago Gabriel e Danilo Veiga al Via del Mare, dove il Lecce ha svolto una sessione di lavoro mattutina. In vista del prossimo appuntamento di campionato, mister Marco Giampaolo potrà riavere a disposizione Ante Rebic che ha scontato con l’Inter il turno di squalifica, mentre sembra ormai sfumare la possibilità di poter portare con sé in Emilia Medon Berisha che continua a lavorare a parte insieme a Lameck Banda e Kialonda Gaspar. Saranno sei, con quella di Parma, le gare saltate dal centrocampista albanese dopo la contrattura accusata a fine anno scorso prima della gara di Como, poche settimane dopo essere ritornato in campo nella partita di Roma dopo altri due mesi di recupero da un altro infortunio muscolare. Assente Filip Marchwinski, nelle scorse ore operato a Bologna al ginocchio.

Domani mattina, rifinitura a porte chiuse al “Via del Mare”, poi conferenza stampa pomeridiana per Giampaolo e la partenza per Parma, dove, quasi sicuramente, non ci sarà Patrick Dorgu, in procinto di essere ufficialmente tesserato col Manchester United.