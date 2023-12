LECCE – Primavera, via ai primi tagli: tutti i nomi inseriti nella lista di svincolo

in foto: O. Casalonguecopyright: Coribello/SalentoSport

Nella Primavera del Lecce, in netta ripresa nell’ultimo mese (tre vittorie e un pari nelle ultime quattro, ultima delle quali in casa della Fiorentina), non militeranno più i calciatori Octavio Casalongue Lopez e Abdul Lateef Adewale, inseriti nella lista di svincolo dal club salentino.

Per entrambi, laterali difensivi di sinistra classe 2005, scarse fortune.

Casalongue, argentino, fu prelevato dallo Scalea e ufficializzato prima di Ferragosto scorso; per l’esterno, solo quattro partite in campionato (una sola dal primo minuto) e una presenza, da titolare, nella finale di Supercoppa Italiana persa contro la Roma. Adewale, terzino sinistro irlandese prelevato dal Bohemian e ufficializzato il 1° settembre scorso, ha fatto ancora di meno con sole due presenze in campionato, una delle quali da titolare.

Oltre a Casalongue e ad Adewale, il Lecce ha inserito nella lista di svincolo anche altri elementi delle rappresentative giovanili minori: Dieu Veille Rod Bidounga (2006), Francois Cacace (2008), Jay Luca De Jesus Gomes (2006), Alessandro De Luca (2006), Hugo Leonardo De Oliveira (2007), Mor Diop (2006), Antonio Falbo (2009), Michele Pulpito (2006), Charles Simone (2006) e Marino Uskok (2006).