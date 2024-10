LECCE – Primavera, pareggio-beffa in casa della Roma capolista

Grande occasione sprecata dal Lecce Primavera di Giuseppe Scurto che domina per larghi tratti la partita del “Tre Fontane” contro la Roma capolista ma si fa riacciuffare proprio in zona recupero.

Partenza sprint dei salentini che già al 14′ sono avanti di un gol, quello di Mboko, abile a risolvere nel migliore dei modi una mischia in area, facendo secco Litti e battendo inesorabilmente Marin. Il Lecce non si accontenta e produce palle gol in serie con Winkelmann e Bertolucci soprattutto, mentre la Roma appare sulle gambe, quasi mai realmente pericolosa dalle parti di Rafaila. Al riposo è 0-1.

L’ingresso di Delle Monache dona ancora più brio alle manovre offensive del Lecce. Al 52′ Kovac sfiora il palo lontano con un destro a giro dal limite. Al 58′ Delle Monache ruba palla e confeziona un assist d’oro per Bertolucci che colpisce troppo debolmente con l’interno destro. Lo stesso Delle Monache, dopo aver scambiato con Addo, cerca il destro a giro con pallone altissimo. Sull’altro fronte Rafaila è sempre attento nelle uscite alte. La prima vera occasione romanista arriva al 66′ quando Levak fallisce il comodo tap-in di fronte a Rafaila. Lo stesso Levak manca nuovamente il possibile pareggio al 74′. Prende coraggio la Roma, invogliata anche da un Lecce che si abbassa di qualche metro di troppo, gettando via buone ripartenze per chiudere la gara. Il pareggio-beffa poi arriva al 92′: rigore fischiato per un fallo di Yilmaz che colpisce Sugamele nel tentativo di liberare l’area. Dal dischetto, Graziani spiazza Rafaila e firma l’1-1 finale.

Buon pareggio ma qualche rammarico per i ragazzi di mister Scurto dopo lo stop casalingo subito dal Bologna sabato scorso. Ora la pausa: si ritornerà in campo il 19 ottobre, in casa contro l’Inter. Il Lecce sale in classifica a quota 9; la Roma capolista conserva momentaneamente il primato, salendo a 14.

IL TABELLINO

ROMA-LECCE 1-1

RETI: 14′ Mboko (L), 90+2 rig. Graziani (R)

ROMA (3-5-2): Marin – Mirra, Golic (64′ Seck), Reale – Lulli (78′ Sugamele), Levak (78′ Tumminelli), Romano, Graziani, Litti – Marazzotti, Almaviva (59′ Mlakar). A disp.: Jovanovic, Terlizzi, Di Nunzio, Della Rocca, Solbes, Panico, Tesauro. All. Gianluca Falsini.

LECCE (4-1-4-1): Rafaila – Ubani, Pacia, Pehlivanov, Addo – Gorter; Mboko (75′ Agrimi), Winkelmann, Kovac (57′ Delle Monache), Yilmaz – Bertolucci (75′ V. Kodor). A disp.: Verdosci, Russo, Lami, Minerva, Perrone, Vitale, Pejazic, Denis. All. Giuseppe Scurto.

ARBITRO: Leone sez. Barletta.

NOTE: ammoniti Graziani, Romano (R), Pacia (L). Rec. 1′ pt, 6′ st.