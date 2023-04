LECCE – Primavera, due reti anche all’Empoli e si vola in classifica

Il Lecce Primavera batte l’Empoli e prende il largo in classifica. Contro i toscani, i giallorossi premono per tutto il primo tempo ma solo nel secondo riescono a passare in vantaggio con un gol di Salomaa all’8′. Il gol del raddoppio arriva proprio sul finire di tempo, a firma Daka.

I tre punti conquistati oggi al Deghi Center (14° risultato utile consecutivo) valgono doppio, anche visti i risultati giunti dagli altri campi, tra cui la clamorosa sconfitta interna del Frosinone contro il Cesena, ultimo in classifica, e la sconfitta della Roma a Verona.

Dopo 25 partite, il Lecce svetta in testa con 52 punti, sette in più rispetto alla coppia Torino-Frosinone, che ne hanno 45. Prossimo turno: sabato 8 alle ore 12 sul campo del Bologna, ottavo in classifica.ù

—

IL TABELLINO

San Pietro in Lama, Deghi Center

domenica 2 aprile 2023, ore 15

Primavera 1 2022/23, giornata 25

LECCE-EMPOLI 2-0

RETI: 53′ Salomaa, 89′ Daka

LECCE (4-3-3): Borbei – Munoz, Hasic, Lemmens, Dorgu – Berisha, Vulturar, Samek (61′ McJannet) – Corfitzen (84′ Daka), Burnete, Salomaa (86′ Bruns). A disp. Davis, Nikko, Hegland, Kausinis, Kljun, Leone, Minervam, Moccia. All. Coppitelli.

EMPOLI (4-3-3): Fantoni – Angori, Renzi, Indragoli, Boli – Marianucci (72′ Dragoner), Fini (72′ Seck), Zenelaj – Degli Innocenti (72′ Ignacchiti), Magazzu, Nabian (60′ Alessio). A disp. Forciniti, Kaczmarski, Mboumbou, Obeng, Seghetti, Stassin, Tosto, Tropea, Vertua. All.

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino.