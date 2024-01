LECCE – Primavera, arrivi e partenze: due movimenti di mercato nelle ultime ore

Arrivi e partenze nella Primavera del Lecce. È già nel Salento il calciatore Jesse Joe Dempsey Reinhardt, esterno difensivo sinistro irlandese, classe 2005, proveniente dall’UCD Dublino. Il neo arrivato nella rosa di Federico Coppitelli si sottoporrà, nella giornata odierna, alle visite mediche.

Lascia, momentaneamente, il Salento, invece, Giacomo Faticanti, centrocampista centrale classe 2004 di scuola Roma, prelevato in estate a titolo definitivo. Dopo aver trovato poco spazio in Primavera (solo sei presenze e un gol) e non rientrando, al momento, nei piani della prima squadra, la società ha deciso di mandarlo a fare esperienza in Serie B, alla Ternana di Roberto Breda, società a cui è stato girato a titolo temporaneo.