LECCE – Primavera, ancora una sconfitta: che succede ai ragazzi di Scurto?

Cinque sconfitte nelle ultime sei partite di campionato. La Primavera del Lecce accusa un momento di crisi di gioco e risultati. I giallorossi, ieri, hanno infilato un’altra sconfitta sul campo della Juventus (4-1). La classifica è ancora relativamente tranquilla in relazione alla zona playout (+6 dall’Empoli a 12 partite dalla fine della stagione regolare) ma è decisamente complicata se si guardano le caselle playoff: la Juventus, sesta, è a 43, a +12 dai ragazzi di Giuseppe Scurto.

Da sottolineare che, comunque, tra poche settimane, i baby giallorossi si giocheranno la semifinale di Coppa Italia in casa del Milan, e non è cosa da poco aver elilminato Salernitana, Venezia ma soprattutto Roma e Sassuolo.

La crisi di risultati del Lecce è coincisa – e non è un caso – col periodo di magra sotto porta per il bomber Sandro Bertolucci, dieci gol in campionato ma a segno una sola volta nelle ultime 12 gare. Se si blocca il francese si blocca un po’ tutta la squadra, giacché il secondo miglior marcatore della Primavera è un difensore, Fabiano Pacia, con quattro reti, mentre latitano un po’ le marcature dell’attacco: due gol per Mboko, Winkelmann e Agrimi, tre gol per Vescan-Kodor e Delle Monache, una per il neo arrivato Regetas.

Nel prossimo turno, i lupetti ospiteranno la Sampdoria, penultima in classifica. Occasione d’oro, dunque, per riprendere confidenza con gol e vittorie, l’ultima delle quali risale al 19 gennaio quando si prevalse sul Cesena ma con un gol al 90′.