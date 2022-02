LECCE – Post-Monza, Baroni: “Complimenti alla squadra e grazie ai nostri straordinari tifosi. Vittoria che vale…”

Cancellato il brutto stop di pochi giorni fa col Cittadella, il Lecce torna da Monza con il bottino pieno di tre punti pesantissimi. L’analisi di mister Marco Baroni nel post-gara.

“Sì, quando perdo ho dolore fisico che trasmetto alla squadra e ciò ci aiuta a tenere lontane le sconfitte. Ci siamo messi alle spalle velocemente la partita col Cittadella, siamo venuto qui a fare uno scontro diretto che per loro era quasi determinante. Abbiamo tenuto il campo con personalità, sono contento e faccio i complimenti alla squadra e ringrazio i nostri tifosi che sono stati encomiabili e ci hanno dato un supporto straordinario. La vittoria ha un valore importante perché arrivata contro una squadra costruita per stravincere il campionato. Abbiamo avuto il piglio giusto tenendo bene il campo con aggressività e con le giuste misure. Calabresi? Ha pagato un po’ la grande condizione di Gendrey ma è sempre stato un riferimento importante, sia dentro, sia fuori dal campo. Ci vuole anche questo: far vedere che si dà tutto e lui è uno che lascia questo messaggio. Complimenti alla squadra perché non è facile giocare ogni tre giorni, c’è poco tempo per lavorare sul campo ma i ragazzi hanno portato in campo ciò che avevamo preparato”.

(foto: M. Baroni, archivio Coribello/SalentoSport)