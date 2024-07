LECCE – Pongracic: “Rimarrete nel mio cuore”. In partenza anche Blin

Il Lecce perde due delle sue colonne: Marin Pongracic, passato alla Fiorentina, e Alexis Blin, in procinto di trasferirsi al Palermo, non vestiranno più – almeno, per ora – la casacca giallorossa.

Questo il messaggio di Pongracic, affidato al suo canale Instagram: “Cari leccesi, dopo due anni è venuto il momento di salutarvi. Per me è stato un grande piacere e onore giocare per questo club e indossare questa maglia. Voglio ringraziare tutta la mia squadra, tutti i miei compagni, che sono diventati amici, la società, i mister, tutto lo staff e i tifosi che hanno creato una grandissima atmosfera in questi due anni. Grazie per tutte le emozioni, tutte le esperienze che ho potuto fare con voi. Questa città, questa regione e queste persone rimangono nel mio cuore e rimarrò per sempre un tifoso di questo club. Un grande abbraccio e ci vediamo presto allo stadio”.

Blin, capitano della squadra nella scorsa stagione, arrivato a Lecce nel 2021/22, è stato sempre uno dei protagonisti silenziosi del Lecce. Umile, disciplinato, efficiente, è sempre partito da non titolare per poi conquistare, sul campo, la fiducia dei suoi rispettivi allenatori. La trattativa col Lecce per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025, pare non sia andata a buon fine perché la domanda di aumento d’ingaggio, da parte del francese, non si è incrociata con l’offerta della società. Il calciatore nativo di Le Mans, quindi, andrà altrove. Il club di via Costadura, con una breve nota diffusa stamani, ha comunicato che l’atleta è stato autorizzato a lasciare il ritiro austriaco di Neustift per recarsi a Palermo, ove sosterrà le visite mediche per poi legarsi al club rosanero. Un nuovo inizio per Blin che, a Lecce, come Pongracic, a Lecce lascerà solo suoi grandi estimatori.