LECCE – Piccoli, prima gioia con dedica: “Per una piccola nostra tifosa disabile. Mi candido per una maglia da titolare”

Primo gol con la maglia del Lecce, pesantissimo, per Roberto Piccoli, subentrato al 77′ e sul tabellino dei marcatori dopo soli sei minuti, con una spaccata letale per il portiere udinese Silvestri. Le parole dell’attaccante scuola Atalanta ai microfoni Dazn.

“Ringrazio Sansone per l’assist che mi ha confezionato, è stato un gol d’istinto, ci sono andato in spaccata perché ho capito che di testa non ci sarei arrivato. Io e Krstovic siamo due attaccanti non troppo diversi, a me piace attaccare la profondità mentre lui è bravo a venire incontro. Andando forte in allenamento ci miglioriamo di più. Una maglia da titolare? Mi candido e mi farò trovare pronto. Voglio segnare più gol possibile. Siamo una squadra che non molla mai, c’è agonismo, anche elevato, anche in allenamento. Tutto ciò fa bene al gruppo, a chi va in campo e a chi rimane in panchina. Dedico la rete a una ragazzina disabile che è venuta a trovarci in allenamento. I veri fortunati siamo noi“.