LECCE – Petardi, fumogeni e bottigliette: super ammenda dal Giudice sportivo

Petardi, fumogeni, bottigliette di plastica per il valore di ottomila euro: la sanzione decisa dal Giudice sportivo verso l’Us Lecce dopo le partite del weekend.

La motivazione: “Per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco numerosi petardi e fumogeni e alcune bottigliette di plastica; per avere, inoltre, lanciato sul terreno di gioco alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lett. B) CGS”. Totale ammende 2024/25: 73.500 euro; dal 2022/23 in poi: 275.000 euro.

Ammenda anche al Venezia (cinquemila euro).

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Michael Amir Richardson (Fiorentina).

ALLENATORI – Un turno di squalifica per Cesc Fabregas (Como) e Paolo Zanetti (H. Verona).