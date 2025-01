LECCE – Le pagelle del girone d’andata: Berisha MVP, in 13 al di sotto della sufficienza

Al termine del girone d’andata, diamo un’occhiata alle singole prestazioni dei calciatori del Lecce dopo 19 partite. Nella lista sono conteggiati esclusivamente i calciatori che siano scesi in campo in almeno un terzo delle partite (sei, per difetto).

La media voto più alta, secondo le nostre pagelle, è quella di Medon Berisha, nettamente primo con una valutazione di 6,50; al secondo posto si piazza Wladimiro Falcone con 6,18; sul gradino più basso del podio c’è anche Kialonda Gaspar con 6,10.

A seguire, dal quarto posto in giù: Patrick Dorgu 6,06, Antonino Gallo e Lassana Coulibaly con 6,00; rendimenti, sinora, al di sotto della sufficienza per gran parte della rosa: Ante Rebic 5,93; Federico Baschirotto 5,87; Mohamed Kaba 5,75; Frederic Guilbert, Gaby Jean e Balthazar Pierret 5,71; Hamza Rafia 5,68; Lameck Banda 5,67; Ylber Ramadani 5,66; Santiago Pierotti 5,65; Nikola Krstovic e Tete Morente 5,47; chiude il gruppo Remy Oudin con 5,38.

Non classificati, per il risicato (o nullo) spazio avuto: Nicola Sansone (6,25, 5 presenze); Thorir Helgason (6,00, 3 presenze); Andy Pelmard (5,75, 3 presenze, ora fuori rosa); Christian Fruchtl, Alexandru Borbei, Kevin Bonifazi, Ed McJannet, Filip Marchwinski, Rares Burnete, Jesper Karlsson, tutti a 0.