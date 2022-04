GIOVANILI – Ottime notizie dai baby del Lecce: la Primavera stende il Napoli, l’Under 17 va ai playoff

Ottime notizie dalle giovanili giallorosse. Ieri, il Lecce Primavera di Vito Grieco si è imposto sul Napoli per 1-0 con gol decisivo di Hasic al 3′ del secondo tempo. Un successo pesantissimo, giacché i salentini avvicinano proprio i partenopei, quartultimi. Ora la distanza è di soli due punti. Al quintultimo posto ci sono Genoa, Bologna, Empoli e Verona (le prime tre devono giocare nel pomeriggio la propria partita).

Mercoledì, per il Lecce, c’è in programma la trasferta contro la Fiorentina, quarta forza del girone. Squadre in campo alle ore 13.

IL TABELLINO

LECCE-NAPOLI 1-0

RETI: 48′ Hasic

LECCE: Borbei; Nizet (46′ Torok), Hasic, Lemmens, Mommo (66′ Salomaa); Pascalau, Vulturar, Daka; Carrozzo (79′ Burnete), Berisha (85′ Macrì), Gonzalez. A disp. Samojaa, Dima, Russo, Haakmat, Been, Dreier, Lippo, Piazza. All. Grieco.

NAPOLI (4-3-3): Idasiak; Barba, Costanzo, Hysaj, Giannini (73′ Acampa); Saco (85′ Mercurio), Spavone (59′ Vergara), Gioielli (73′ Iaccarino); Ambrosino, Di Dona, Cioffi (85′ Pesce). A disp. Rendina, Boffelli, De Luca, Nosegebe, Marranzino, Pontillo, Toccafondi. All. Frustalupi.

ARBITRO: Leone di Barletta.

NOTE: espulso al 57′ Barba (N).

—

L’Under 17 allenata da mister Simone Schipa, invece, guadagna l’accesso ai playoff con un turno d’anticipo, dopo il successo per 3-0 in casa della Ternana, consolidando il quarto posto in classifica. A rete Gueye e Fasano, oltre a un autogol della formazione umbra. I giallorosso conosceranno il proprio avversario solo tra sette giorni, dovendo osservare un turno di riposo. Al termine della stagione, regolare, nel campionato nazionale di A e B girone C, l’Under 17 ha conquistato 45 punti, frutto di 13 vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte.