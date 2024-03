LECCE – Nuovo livello sbloccato: multa (anche) per lancio di un accendino. Il Giudice sportivo

Siamo ormai a un passo dall’onorevole quota di centomila euro di ammende per lancio di oggetti o utilizzo di petardi e/o fumogeni da parte dei tifosi del Lecce.

L’ultimo aggiornamento dal Giudice sportivo è riferito a Frosinone-Lecce: il club giallorosso dovrà sborsare altri tremila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco due fumogeni e un accendino (…)”. Il totale per le ammende ricevute nel 2023/24 sale a 98mila euro.

Sanzioni a calciatori: due giornate a Guendouzi (Lazio); una giornata (e ammenda di 5mila euro) per Marusic (Lazio); una giornata per Ebosele (Udinese), Pellegrini (Lazio), Ricci (Torino), Walace (Udinese, più ammenda da 1.500 euro), Beltran (Fiorentina), Leao (Milan), Dawidowicz (Verona), Florenzi (Milan), Holm (Atalanta), Kristensen (Roma), Vasquez (Genoa) e Vlahovic (Juventus). Tra i calciatori, entra in diffida il leccese Almqvist (come Rafia e Banda).

Allenatori: due turni (e ammenda di 15mila euro) per Juric (Torino); un turno per Sarri (Lazio).

Altre ammende: 15mila euro al Napoli; 8mila euro alla Juventus; 1.500 euro alla Lazio.