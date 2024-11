LECCE – Nuovo ingresso nello staff tecnico, è il salentino Cristian Manco come preparatore atletico

L’Us Lecce si arricchisce di una nuova figura nello staff tecnico. Si tratta del preparatore atletico prof. Cristian Manco, salentino di Melissano, da oggi nei quadri del sodalizio giallorosso. Manco lavorerà al fianco di Samuele Melotto, scelto come preparatore atletico dal neo allenatore Marco Giampaolo.

Manco ha alle spalle una discreta carriera da calciatore (difensore centrale) nei campionati dilettantistici pugliesi (Eccellenza e Promozione, tra l’altro, a Ferrandina, Montesilvano, Taurisano, Atletico Nardò), cui ha affiancato anche quella da allenatore (Maglie) e da preparatore atletico insieme a Fabrizio Caracciolo al Casarano in D, ad Antonio Calabro al Gallipoli in Eccellenza e alla Virtus Francavilla, nell’annata in cui i biancazzurri centrarono il triplete (campionato, Coppa Italia regionale e Coppa Italia Dilettanti, 2014-15). Negli ultimi anni, Manco ha collaborato con Mimmo Oliva e con Pietro Sportillo al Casarano, poi nel Gallipoli, nel Brindisi con Totò Ciullo, nell’Ugento e, con Alessandro Monticciolo, di nuovo al Casarano, poi al Trapani e alla Gelbison.