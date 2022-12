LECCE – Nove reti al Parabita con Oudin, Rodriguez e Ceesay protagonisti

Nove le reti segnate dal Lecce alla Soccer Dream Parabita (Seconda Categoria) nell’amichevole giocata nel pomeriggio all’Heffort.

Nel primo tempo, Marco Baroni schiera Lemmens, Hasic, Pongracic e Pezzella in difesa; Helgason, Askildsen e Bjorkengren a centrocampo; Oudin, Persson e Rodriguez in attacco. Sono gli esterni offensivi giallorossi a mettersi particolarmente in luce: al 9′, Gabrieli (vecchia conoscenza giallorossa, tra titolare in un Inter-Lecce di una decina d’anni fa) nega il gol a Persson, ripetendosi poi sempre allo svedese e a Pezzella. Al 15′ Oudin impegna ancora l’estremo parabitano che poi nulla può sul tap-in di Askildsen su assist di Lemmens. Palo per Persson al 23′, poi segna Rodriguez con un tiro all’angolino. Palo e traversa per Oudin, nel giro di un minuto, traversa di Askildsen alla mezzora, poi palo di Pongracic di testa. Oudin riesce a vincere la resistenza di Gabrieli e dei pali al 39′, insaccando un cross di Rodriguez, per poi bissare sul filane di tempo. Prima frazione: 0-4.

Tanti i cambi nella ripresa per Baroni che spedisce in campo Listkowski e Ceesay, tra i titolari, Brancolini, Pascalau, Vulturar, Samek, Berisha e Dorgu, elementi della Primavera. Ceesay apre i giochi al 5′, poi arriva il gol del Parabita con Manni, davvero pregevole. Locali ancora vicini alla segnatura con una punizione di Mandorino che colpisce il palo. Hasic incrementa lo score del Lecce al 14′, ripetendosi prima della mezzora per l’1-7. Ancora Ceesay in rete, su assist di Lemmens e poi su cross di Dorgu per l’1-9 finale.

Assenti, tra gli altri, Strefezza, Dermaku, Bistrovic, Falcone, Baschirotto, rimasti in sede a lavorare in palestra o in differenziato.

IL TABELLINO

SOCCER DREAM PARABITA-LECCE 1-9

RETI: 18′ pt Askildsen, 27′ pt Rodriguez, 38′ pt e 45′ pt Oudin; 4′ st, 32′ st e 40′ st Ceesay, 10′ st Manni (P), 13′ st e 28′ st Hasic

LECCE PT : Bleve, Pongracic, Hasic, Askildsen, Helgason, Björkengren, Oudin, Voelkerling, Lemmens, Pezzella, Rodriguez.

LECCE ST: Bleve (10′ st Brancolini), Pongracic (18′ st Pascalau), Hasic, Askildsen (18 ‘st Vulturar), Helgason (18′ st Samek), Listkowski, Björkengren (18′ st Berisha), Oudin, Ceesay, Lemmens, Pezzella (25’ st Dorgu). Allenatore: M. Baroni.