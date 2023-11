LECCE – Nazionali: serata di gloria per Banda, Rafia e Ramadani: il resoconto e il programma di oggi

Lameck Banda conferma il suo periodo prolifico sotto porta. L’esterno d’attacco del Lecce ha segnato ieri un gol con la sua nazionale, lo Zambia, nel successo per 4-2 contro il Congo, gara di qualificazione ai prossimi Mondiali. Al 43′, Banda è andato via sulla destra e, giunto nei pressi dell’area, si è portato la palla sul sinistro e ha battuto il portiere del Congo sul primo palo (nel video, dal minuto 5:25 circa). L’esterno allenato da Roberto D’Aversa ha anche confezionato l’assist per il 3-2 dello Zambia, con un cross dalla destra sfruttato, in maniera un po’ fortuita, da Sakala.

A segno anche Hamza Rafia, nazionale tunisino. Il centrocampista giallorosso ha messo dentro, con un piattone, il gol del 3-0 nel match vinto dalla sua nazionale contro Sao Tome per 4-0, qualificazioni Mondiali.

Serata di gloria per la nazionale albanese nella quale milita Ylber Ramadani. Con l’1-1 strappato in Moldova, la formazione delle Aquile si qualifica alla fase finale dei prossimi Europei. Ramadani è rimasto in campo per 90 minuti.

Derby tutto giallorosso quello tra le nazionali under 21 rumena e albanese; nella prima, in campo Catalin Vulturar (non convocato Razvan Pascalau); nella seconda, Medon Berisha (sostituito dopo circa 40 minuti del primo tempo). Ha vinto la Romania per 5-0.

La nazionale rumena U20, con Burnete in campo nell’ultima mezzora e Borbei in panchina, ha, infine, perso per 1-0 contro i parietà della Germania.

Oggi in campo Marin Pongracic, nazionale croato, impegnato nella sfida in trasferta sul campo della Lettonia.