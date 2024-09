LECCE – Nazionali, quante gioie per i giallorossi: Dorgu e Burnete a segno, vittorie per Gaspar e Rafia

Tante gioie per i tesserati del Lecce in campo ieri con le rispettive nazionali.

Patrick Dorgu ha sbloccato il match della sua Danimarca contro la Svizzera. Entrato in campo all’81′, sul punteggio di 0-0, su un’azione avviata da Morten Hjulmand e poi continuata da Skov Olsen, l’esterno del Lecce è stato il più veloce e scaltro a gettarsi sul pallone e, col destro, battere il portiere svizzero Kobel in uscita, trafiggendolo sul proprio palo. La Danimarca ha poi raddoppiato nei minuti di recupero con Hojbjerg. Per Dorgu, quindi, esordio con gol in nazionale maggiore a 19 anni. QUI il video del gol

A segno anche Rares Burnete in Romania-Germania U20, finita 2-3. Il centravanti del Lecce, schierato titolare, ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio rumeno al 25′, raccogliendo una palla vagante in area e superando il portiere tedesco con un diagonale mancino sul lato opposto. Burnete è stato poi sostituito nei minuti finali dell’incontro. In campo, da titolare, anche l’ex giallorosso Catalin Vulturar. QUI il video del gol (attorno al minuto 0:20).

Successo in extremis per la Tunisia di Hamza Rafia, impostasi al 98′ sul Madagascar con rete di Sassi. Il centrocampista del Lecce è rimasto in campo per tutta la gara, valida per le qualificazioni alla prossima Nations Cup africana.

Infine, vittoria per l’Angola di Kialonda Gaspar in Ghana, match di qualificazione alla Nations Cup africana. Il difensore giallorosso è stato schierato dal primo minuto. Il gol partita è stato realizzato da Milson nei minuti di recupero.

Oggi scenderanno – potenzialmente – in campo: Lameck Banda (Costa d’Avorio-Zambia, h 21), Dejvi Metaj (Primavera, Turchia-Albania U19, h 16), Niko Kovac (Primavera, Bosnia-Austria U21, h 18), Jason Vescan-Kodor (Primavera, Finlandia-Romania U19, h 18), Lassana Coulibaly (Mali-Mozambico, h 21), Nikola Krstovic (Islanda-Montenegro, h 20.45).