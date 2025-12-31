LECCE – Missione Juve: Banda e Gaspar di ritorno dall’Africa, stangata dal Giudice sportivo

Si conclude anzitempo l’avventura in Coppa d’Africa 2025 per Lameck Banda e Kialonda Gaspar. Lo Zambia di Banda chiude all’ultimo posto nel Gruppo A, mentre l’Angola di Gaspar, pur centrando il terzo posto nel Gruppo B, non rientra tra le migliori ripescate e deve salutare la competizione. Prosegue invece il cammino del Mali di Lassana Coulibaly, atteso sabato prossimo dalla sfida da dentro o fuori contro la Tunisia.

I due calciatori sono attesi a Lecce nelle prossime ore: Eusebio Di Francesco ne valuterà la condizione fisica in vista della trasferta allo Juventus Stadium di sabato 3 gennaio. Il tecnico, tuttavia, non potrà sedere in panchina a Torino, essendo stato squalificato per due turni dopo l’espulsione rimediata contro il Como.

Sul fronte sanzioni, non si ferma la conta dei danni per il club salentino: il Giudice Sportivo ha inflitto 8.000 euro di multa alla società per il lancio di petardi, fumogeni e bottigliette da parte dei sostenitori. Totale 2025/26: già 55mila euro. La domanda resta sempre quella: perchè protestare verso la Lega di Serie A e poi finanziarla a suon di multe da pagare?

Tra gli altri provvedimenti, si segnala il turno di stop per Diego Carlos (Como) e l’ingresso in diffida di Ylber Ramadani.