LECCE – Meno due all’Inter: Dermaku, altro infortunio. Almqvist ancora a parte

Non giungono buone notizie dall’allenamento mattutino del Lecce, effettuato sul green dell’Acaya Golf & Resort. Si aggiunge un nuovo infortunato alla lista e il suo nome, purtroppo, è decisamente ricorrente: Kastriot Dermaku ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro che l’ha costretto a interrompere anzitempo l’allenamento. Il trauma è avvenuto in seguito ad uno scontro fortuito di gioco. L’italo-albanese non ha ancora esordito in maglia giallorossa quest’anno e non gioca una gara ufficiale da Udinese-Lecce del 4 novembre 2022, quando, al rientro da un lungo infortunio, si fece male nuovamente. L’ultima gara ufficiale giocata per intero fu Vicenza-Lecce 2-1 del 30 aprile 2022. In sostanza, oltre un anno e mezzo senza giocare con un infortunio, l’ultimo, che non dovrà essere valutato nei prossimi giorni ma che non lascia trasparire nulla di buono.

Ancora a parte Pontus Almqvist per il quale i tempi del rientro in campo potrebbero slittare ancora. Sarà difficile leggere il suo nome nella lista dei convocati per San Siro; l’auspicio è di rivederlo in campo, quantomeno per uno spezzone, per l’ultima dell’anno in casa dell’Atalanta.

Domani la rifinitura a porte chiuse prima della partenza per Milano.