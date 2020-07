LECCE – Liverani pronto alla battaglia col Genoa: “Meno belli, più cattivi e zero regali”. I convocati

Novanta minuti che possono valere una stagione e che non bisogna assolutamente sbagliare. Mister Fabio Liverani, alla vigilia di Genoa-Lecce, traccia il quadro della situazione a cinque turni dalla fine e a 24 ore, o poco più, dal delicatissimo match del “Ferraris”.

CROCEVIA DA NON FALLIRE – “Sicuramente sarà un crocevia importante, la vittoria di una delle due la avvicinerà di più all’obiettivo mentre un pari lascerà invariate le cose. Diminuendo le partite, si dovranno fare sempre meno errori perché ci sarà meno tempo per recuperare, sale la tensione, e parlo in generale, dell’ambiente calcio. Tutti dobbiamo avere la massima attenzione: il tempo delle partite sta finendo, bisogna capire che il momento è decisivo per tutti e anche chi giudica la partita deve avere equilibrio”.

CONVOCATI – “Calderoni non è disponibile ma vuole partire col gruppo, vuole esserci comunque ed è giusto accontentarlo. Meccariello? È un’opzione in più, domani valuteremo. Per Deiola la stagione è finita, mentre Tachtsidis ha avuto un problemino ma oggi ha fatto la rifinitura, vedremo domani se ha recuperato e quanto posso impiegarlo. Lapadula è una soluzione, vedremo quanto minutaggio può avere nelle gambe, può essere della partita”.

GENOA, IL SUO PASSATO – “Ognuno di noi ha un passato con ricordi belli o brutti. Tutto serve per migliorarsi e crescere. Ciò che conta, per me, è il presente e il futuro, ma ciò non è intaccabile dai ricordi. Loro hanno cambiato quasi dieci giocatori rispetto all’andata, hanno messo dentro tanta esperienza con calciatori esperti come Iago Falque, Perin, Behrami, Soumaoro, Masiello. Pandev, poi, lo conosco da quando aveva 19 anni e venne alla Lazio. Col tempo è cresciuto ed è diventato calciatore totale, un campione che nell’Inter di Mourinho dava equilibrio e non si poteva giocare senza di lui. Ha qualche anno in più ma è di valore assoluto. Cercheremo di limitarlo, anche se sappiamo che non sarà facile”.

ULTIME RACCOMANDAZIONI – “Non dobbiamo commettere errori tecnici che possono trasformare la partita in una discesa per il nostro avversario. Se il Genoa sarà bravo a trovare il gol da solo, gliene daremo merito. Ma noi dobbiamo essere meno belli e più cattivi, cercando di non regalare nulla”.

I CONVOCATI PER GENOA-LECCE

PORTIERI – Gabriel, Vigorito, Sava;

DIFENSORI – Vera, Lucioni, Paz, Donati, Monterisi, Rispoli, Dell’Orco, Meccariello, Calderoni;

CENTROCAMPISTI – Petriccione, Mancosu, Shakhov, Saponara, Majer, Barak, Tachtsidis, Maselli;

ATTACCANTI – Falco, Farias, Babacar, Lapadula.