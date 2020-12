LIVE! LECCE-VENEZIA, il tabellino

Vigilia di campionato in casa Lecce, che domani tornerà in campo per ospitare il Venezia quinto in classifica. Un match che mister Eugenio Corini ha presentato come decisamente complicato e da non sottovalutare. L’obiettivo è continuare con il periodo positivo: “L’ottimo avvio di questo percorso, che va sempre consolidato e migliorato, è frutto del lavoro di…