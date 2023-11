LIVE! ROMA-LECCE, il tabellino

Roma, stadio “Olimpico”

domenica 05.11.2023, ore 18

Serie A 2023/24, giornata 11

ROMA-LECCE 2-1

RETI: 72′ Almqvist (L), 90+2′ Azmoun (R), 90+4′ Lukaku (R)

— FINALE —

ROMA (3-5-2): Rui Patricio – Mancini (78′ Kristensen), Llorente, Ndicka – Karsdrop (78′ Zalewski), Bove (70′ Renato Sanches), Cristante, Aouar (73′ Azmoun), El Shaarawy (78′ Belotti) – Dybala, Lukaku. A disp. Boer, Svilar, Celik, Pagano, Joao Costa. All. J. Mourinho.

LECCE (4-3-3): Falcone – Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu (62′ Gallo) – Kaba, Ramadani, Rafia (62′ Gonzalez) – Almqvist (80′ Touba), Krstovic (80′ Piccoli), Banda (73′ Strefezza). A disp. Brancolini, Samooja, Oudin, Sansone, Venuti, Berisha, Faticanti, Smajlovic, Blin, Burnete. All. R. D’Aversa.

ARBITRO: Andrea Colombo sez. Como (Baccini-Margani; IV Fourneau; VAR Maggioni-Piccinini).

NOTE: Prima del via, osservato un minuto di raccoglimento per le recenti vittime dell’alluvione in Toscana. Al 5′ Falcone (L) respinge un rigore di Lukaku (R). Ammoniti: R. Sanches, Llorente, Lukaku (R), Banda, Dorgu, Ramadani, Strefezza (L). Rec. 2′ pt, 5+2′ st.