LIVE! ATALANTA-LECCE, il tabellino
Bergamo, “Gewiss Stadium”
domenica 14.09.2025, ore 15
Serie A 2025/26, giornata 3
ATALANTA-LECCE 4-1
RETI: 37′ Scalvini (A), 51′ e 74′ De Ketelaere (A), 70′ Zalewski (A), 82′ N’Dri (L)
— FINALE —
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi – Scalvini, Hien, Kossounou – Bellanova, De Roon (76′ Musah), Pasalic (59′ Brescianini), Zalewski (85′ Bernasconi) – De Ketelaere (75′ Samardzic), Sulemana (75′ Maldini) – Krstovic. A disp. Rossi, Sportiello, Djimsiti, Obric, Camara, Ahanor, Zappacosta. Allenatore: Ivan Jurić.
LECCE (4-3-3): Falcone – Kouassi (71′ Veiga), Gaspar, Siebert (79′ Tiago Gabriel), Gallo – Coulibaly, Ramadani, Sala (59′ N’Dri) – Tete Morente, Stulic (71′ Camarda), Sottil (59′ Pierotti). A disp. Früchtl, Samooja, Ndaba, Berisha, Helgason, Banda, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Gianluca Manganiello sez. Pinerolo (Cecconi-Rossi; IV Zanotti, VAR Marini-Chiffi).
NOTE: Rec. 1′ pt., 3′ st.