LECCE – Vulturar ancora a segno: il resoconto delle gare internazionali dei giallorossi

Proseguono amichevoli e gare di qualificazione europee. Nella giornata di venerdì sono scesi in campo diversi tesserati giallorossi. C’è statao gloria per Catalin Vulturar, autore del gol dell’1-0 con cui la sua Romania U21 ha battuto l’Armenia. Al 90′ il risultato è stato di 2-0. Panchina per Burnete e Pascalau.

Mezzora in campo per Hamza Rafia nell’amichevole persa dalla Tunisia contro la Corea del Sud per 4-0. Gara intera, invece, per Medon Berisha con la nazionale albanese U21, battuta per 4-1 dalla Finlandia (tribuna per Salomaa). Mezzora da subentrato anche per Zinedin Smajlovic in Svezia-Moldavia U21 (4-0 il finale). Pochi spiccioli di gioco per Giacomo Faticanti, subentrato in zona recupero in Italia-Polonia U20 di Elite League.

Oggi potenzialmente in campo il solo Nikko con la Svezia U18.