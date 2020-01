LECCE – Ultime dal mercato, è caccia al difensore. Testa a testa Cetin-Rogel

Appena ventiquattro ore alla fine del mercato invernale, poi per il Lecce sarà solo tempo di concentrarsi sul campo. E sono ore frenetiche, perché i giallorossi hanno urgenza di sistemare la difesa con l’acquisto di un difensore centrale.

La prima scelta è Mert Cetin della Roma, per il quale ad ds capitolino e salentino di sangue Petrachi è pervenuta una proposta di prestito secco. La domanda vorrebbe anche un piccolo conguaglio economico, ma il Lecce sta ponendo l’accento sulla valorizzazione del giovane turco per convincere la sponda romanista del Tevere.

Se non dovesse arrivare Cetin, pronta l’alternativa. Si tratta di Agustin Rogel, già vicino a vestire giallorosso in estate. L’uruguagio andò poi al Tolosa, che naviga in cattive acque in Ligue 1 e potrebbe lasciar partire il calciatore in prestito con riscatto fissato a un milione. Meluso ci pensa.

Centrocampo e attacco non dovrebbero, salvo scossoni, registrare movimenti. Ieri si è rifatto sotto il nome di Yilmaz: pura suggestione di mercato, perché il Lecce non ha alcuna intenzione di tornare a trattare con il Besiktas.