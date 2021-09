LECCE – Strefezza vuole di più: “Mi manca fare gol. E questa squadra ha un grandissimo potenziale”

E’ tornato a parlare ad un mese dal suo arrivo a Lecce Gabriel Strefezza. L’attaccante esterno brasiliano è stato protagonista della conferenza stampa odierna, esprimendosi sul suo primo periodo nel Salento.

Il bilancio sinora è positivo, ma si può fare molto di più: “Mi sto trovando bene qua. Sono arrivato già in forma, apposto fisicamente perché mi allenavo già prima. Quindi ero pronto ed il mister mi ha dato subito fiducia. Sto lavorando bene assieme ai miei compagni. Tutto il gruppo sta seguendo il mister impegnandosi nel lavoro settimanale, è certo però che tutta questa squadra può fare molto meglio di quanto raccolto finora perché ha un enorme potenziale”.

All’ex SPAL manca però fare gol: “Sto lavorando tanto per fare bene, ci metto tutto me stesso in ogni allenamento e voglio fare tanto per il Lecce. Magari adesso non mi sta uscendo il tocco in più o quello decisivo. Voglio fare quello che so fare, il tiro in porta come la giocata, e farlo sempre al meglio per il bene della squadra. Mi manca il gol, vorrei farlo in ogni partita. A Benevento ci ho provato un po’ di più, ci si è messo il palo a negarmelo. Mi alleno sempre, di settimana in settimana, per arrivare quanto più pronto possibile in fase conclusiva”.

Sul ruolo: “Ho giocato in tanti moduli ed in entrambe le fasce. Non ho problemi nel giocare a destra o a sinistra, decide il mister e mi faccio trovare pronto. E’ chiaro che, per le mie caratteristiche, mi piacerebbe anche esprimermi sulla sinistra e rientrare, ma non è assolutamente un problema giocare altrove”.

E Lecce ha un’aria familiare: “Mi sto trovando benissimo, mi sembra di stare in Brasile perché fa sempre caldo e la gente è molto affettuosa. Ho potuto visitare il bellissimo centro storico, davvero splendido”.