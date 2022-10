LECCE – Sticchi Damiani: “Prova senza ferocia, non possiamo rischiare di perdere i tifosi. Var? Così non ha senso…”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, non si nasconde: quello del Dall’Ara è stato uin pomeriggio molto deludente. Le sue parole al “Nuovo Quotidiano di Puglia”.

“Un pomeriggio così non se lo meritavano certamente i cinquemila tifosi salentini che si aspettavano ben altro. Tutti coloro che ci seguono in giro per l’Italia non possono essere delusi da prestazioni nelle quali manca la ferocia. Non possiamo rischiare di perderli. La squadra, in questa parte di stagione, c’è sempre stata sul piano delle prestazioni, eccetto, forse, che con la Cremonese. A Bologna abbiamo avuto la prima vera battuta a vuoto. Spiace non essere riusciti a conquistare qualche punto in più che magari avrebbe reso più digeribile la giornata nera di Bologna. La squadra ha l’intelligenza di capire che il vero Lecce non è quello visto a Bologna. Il rigore? Ho visto che le immagini che il Var ha proposto all’arbitro e che evidenziano solo l’ultimo secondo dell’azione, senza che l’arbitro potesse vedere la dinamica della stessa, con l’attaccante alle spalle che arriva con la gamba a martello, senza che il difensore che sta spazzando via la palla, sappia chi c’è dietro. L’utilizzo del Var limitato in questo modo non ha senso. Ora, più che il calendario, mi interessa rivedere subito il Lecce migliore”.