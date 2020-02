LECCE – La società al fianco dei tifosi colpiti dall’agguato: “Gesto vile, massima fiducia nelle autorità competenti”

In una giornata abbastanza particolare e drammatica per tutta l’Italia, nella tarda mattinata di oggi, è arrivata la notizia di un agguato subito da parte di alcuni tifosi del Lecce. Lo sgradevole episodio ha avuto luogo sulla A 16, verso Cerignola, quando alcuni pulmini diretti all’Olimpico di Roma, sono stati presi d’assalto, con alcuni mezzi danneggiati, ed uno di questi dato addirittura in fiamme.

Immediata è arrivata una nota ufficiale del club di Via Costadura, che ha voluto esprimere tutta la propria vicinanza ai tifosi colpiti da questo vile gesto.