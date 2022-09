LECCE – Si ferma Strefezza. Corvino a rapporto con la Primavera

Non giungono buone notizie dopo la rifinitura del Lecce, svolta nel pomeriggio al Via del Mare in preparazione al posticipo di lunedì sera in casa del Torino. Strefezza, Cetin, Dermaku e Voelkering hanno lavorato in differenziato ma preoccupa un po’ lo stato di salute del brasiliano, a cui è stato diagnosticata una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra. Infortunio che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per almeno 10-15 giorni. Da calendario, il 27 giallorosso dovrebbe saltare le gare di Torino, quella in casa col Monza e, forse, anche quella di Salerno, per rientrare, si spera, dopo la pausa, per la gara dei primi di ottobre contro la Cremonese.

Stamani, intanto, il dt Pantaleo Corvino ha incontrato la Primavera del Lecce, allenata da mister Federico Coppitelli, parlando alla squadra e assistendo all’intero allenamento, in preparazione della trasferta di Cesena di lunedì pomeriggio.

Domani mattina, la prima squadra sosterrà la rifinitura al Via del Mare, prima della partenza per Torino.