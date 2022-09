LECCE – Sala stampa, le parole di Del Rosso (vice Baroni), Falcone e Strefezza (“il mio gol più bello”)

Dalla sala stampa dell’Arechi di Salerno, hanno parlato Wladimiro Falcone, Fabrizio Del Rosso, vice di Marco Baroni, e Gabriel Strefezza.

FALCONE – “Il mio compito è quello di salvare il risultato e il merito di questo risultato è della squadra. La vittoria è meritata, io ho fatto solo il mio. La parata più difficile è stata quella su Piatek, da cui sono nati i corner. Al cleen-sheet, che è una mia ossessione, piano piano ci arriverà. Il gol preso? Gonzalez ha fatto un mezzo errore, ma la colpa è anche mia perché dovevo guidarlo e metterlo nella posizione corretta. Diciamo che è 50 e 50“.

DEL ROSSO – “Abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra forte, c’era grande gioia e i ragazzi sono in crescita costante. C’è grande competizione tra di loro ma anche complicità da parte di chi non gioca. In avanti dobbiamo avere ferocia, giocando con le idee di gioco che Baroni dà alla squadra: transizioni, gioco in verticale e veloce. L’autogol di Gonzalez? Cose che capitano, gli servirà per il futuro, lo aiuteremo con le immagini video per parlare della posizione del corpo. Sin dal ritiro, abbiamo basato il nostro gioco sull’intensità. Sinora c’è stata una crescita progressiva che ci fa ben sperare. Se vogliamo restare in questo campionato non possiamo prescindere dall’atteggiamento”.

STREFEZZA (da Sky): “Il gol? Per ora è il più bello della mia carriera. Entrare e fare un gol così, sotto gli occhi dei tifosi, è bellissimo. Loro sono l’uomo in più per noi ed era giusto andare a festeggiare insieme. Abbiamo giocato una partita perfetta, dominando per tutto il tempo, la vittoria è stata giusta. Punto a fare bene come l’anno scorso, l’obiettivo è la salvezza”.

Ripresa degli allenamenti fissata per lunedì pomeriggio all’Acaya. Dopo la sosta, ci sarà da affrontare il match casalingo contro la Cremonese.