LECCE – Rossettini, cuore giallorosso: “Tomovic mi aveva avvisato, questa è una piazza speciale”

Leader, assieme al vice-capitano Lucioni, della difesa del Lecce, Luca Rossettini ha avuto un buon approccio con i colori giallorossi. Ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al canale ufficiale del club.

Che si sarebbe trovato bene gliel’aveva preventivato il compagno di squadra ai tempi del Chievo Nenad Tomovic: “Mi ha detto che quella leccese è una piazza speciale, con una tifoseria fantastica. E infatti mi sono ambientato alla grande, anche grazie ai compagni e ad una società che mi ha dato grande fiducia. La città, poi, è stupenda”.

Sul campionato: “Abbiamo avuto un buon cammino, un buon approccio da neopromossa. Nel girone d’andata c’è mancata non certo la mentalità, ma la fortuna negli scontri diretti, in cui siamo chiamati a fare molto meglio. Credo che il vero Lecce sia quello visto a Napoli”.

Per chiudere, la quarantena: “La sto passando con la mia famiglia, cercando di trasmettere serenità ai bambini. Diciamo che la mia giornata è incentrata intorno a loro. Poi cerco di tenermi allenato come posso, oltre a cucinare e cercare di imparare la chitarra. Corro in garage, con i condomini che mi guardano giustamente in modo strano perché corro avanti e indietro per centinaia di volte”.