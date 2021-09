LECCE – Ripresa della preparazione senza i nazionali. Venerdì amichevole contro il Fasano

Ripresa della preparazione senza i calciatori convocati nelle rispettive nazionali (maggiori o under) per il Lecce che si è ritrovato questo pomeriggio all’Acaya Golf in vista del prossimo impegno di campionato.

Dopo la pausa, i giallorossi sono attesi dalla sfida ad una delle big del campionato, il Benevento di Fabio Caserta. Assenti, in permesso, Pisacane e Majer; hanno lavorato a parte Felici, Hjulmand e Gendrey. Blin ha ripreso ad allenarsi col resto del gruppo.

Sono partiti per gli impegni con le proprie rappresentative Bjarnason e Helgason (Islanda-Romania domani, contro la Macedonia il 5 e contro la Germania l’8) e Gallo, che ha risposto alla chiamata dell’Under 21 (il 3 contro il Lussemburgo e il 7 contro il Montenegro, qualificazioni Europei).

Domani mattina seduta all’Acaya, mentre venerdì, dopo la seduta del mattino, nel pomeriggio amichevole contro il Fasano (Serie D) al Via del Mare.