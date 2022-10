LECCE – Ripresa degli allenamenti in vista della Fiorentina. Torna Bistrovic

Dopo due giorni di riposo assoluto, il Lecce ha ripreso nel pomeriggio ad allenarsi in vista della prossima sfida casalinga, in programma lunedì sera al Via del Mare contro la Fiorentina.

Il gruppo si è ritrovato sul green dell’Acaya Golf Resort. È tornato in gruppo Kristijan Bistrovic, non convocato per Roma ma si è allenato a parte uno dei più positivi della partita dell’Olimpico, Kristoffer Askildsen, che ha accusato una contusione alla coscia sinistra. Lieve apprensione per il norvegese, che, comunque, dovrebbe recuperare per lunedì. Contro i viola, invece, non ci sarà Morten Hjulmand, appiedato per un turno dal Giudice sportivo dopo l’ingiusta espulsione rimediata dalle mani di Alessandro Prontera.

Domani, sempre all’Acaya, ma al mattino, altra seduta di allenamento.