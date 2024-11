LECCE – Riposo sino a martedì. Nuovo ingresso nello staff medico

Prima giornata di riposo oggi per il Lecce. Il gruppo di Marco Giampaolo si ritorverà martedì pomeriggio al Via del Mare per cominciare la preparazione a Venezia-Lecce di lunedì sera.

Ieri intanto sono stati impegnati Ylber Ramadani con l’Albania, nel pareggio a reti bianche contro la Cechia (il centrocampista del Lecce è rimasto in campo per tutta la gara) e Nikola Krstovic, a secco in Montenegro-Islanda 0-2, impegnato, anche lui, per tutta la partita. Oggi era la volta di Ed McJannet, non impiegato con l’Under 21 irlandese nel match vinto contro i parietà svedesi per 3-2.

NUOVO INGRESSO NELLO STAFF MEDICO – Ne entra a far parte il dott. Antonio Orgiani, specialista in Ortopedia e Traumatologia presso l’Humanitas di Rozzano (MI), salentino d’origine. Il dott. Orgiani sarà co-responsabile dell’area medica insieme al dott. Giuseppe Congedo.

“SPORT, PALESTRA DI REGALITÀ” – Domani, 18 novembre, presso la sala stampa del “Via del Mare”, a partire dalle ore 16.30, si terrà una conferenza per stimolare la riflessione sul tema dei valori della pratica sportiva in connessione coi principi di legalità e inclusione da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Lecce e provincia. Prenderanno parola il presidente del Lecce, avv. Saverio Sticchi Damiani; il prof. Antonio De Mauro, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati leccesi; il prof. Luigi Melica, direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Unisalento; l’avv. Alfonso Parente Stefanizzi, coordinatore della Commissione Sport ed Eventi del COA di Lecce.