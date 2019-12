LECCE – Problemi senza fine per Liverani. Mancosu c’è, ma in quattro rischiano il Bologna

Inizio di settimana non esaltante in casa Lecce. Anche nel secondo giorno di allenamenti mister Liverani ha dovuto far fronte a una mini emergenza che rischia di coinvolgere la difesa in vista del Bologna.

La seduta della tarda mattinata ha fatto registrare, come già avvenuto ieri, l’importante novità positiva del rientro di Marco Mancosu. A far da contraltare al ritorno del capitano, però, i problemi relativi ad altri quattro elementi della rosa giallorossa.

E’ fuori per svolgere cure mediche Biagio Meccariello, il cui rientro non avverrà prima del 2020 così come per quanto riguarda Zan Majer. Lo sloveno avrebbe comunque saltato il Bologna per squalifica, ma il riposo forzato a cui è costretto non lascia ben sperare circa l’infortunio al ginocchio destro. E non è finita qui, perché continuano ad allenarsi a parte Rossettini e Calderoni. Nulla di grave per i due, si presume, ma qualora non dovessero farcela per la difesa di Liverani sarebbe emergenza piena.

Domani si torna a lavorare nel pomeriggio al Via del Mare.